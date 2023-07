Detective Knight - Giorni di fuoco | la recensione | Bruce Willis in un action di Natale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ladidi, film dove continua la saga con protagonistanei panni del tormentato, qui costretto a tornare in azione per fermare una banda di Santa Claus criminali. Stasera su Sky e disponibile su NOW. IlJamesha dovuto abbandonare pistola e distintivo e sta ora scontando una condanna in carcere, per l'omicidio dei criminali Winna e Brigga sul finire del precedente film. Nella prigione in cui è rinchiuso si trova anche un'altra vecchia conoscenza, ovvero quel Rhodes che era infine stato arrestato dopo aver preso parte ad una serie di rapine. Come vi raccontiamo nelladi- ...

Come vi raccontiamo nella recensione di- Giorni di fuoco , in gattabuia si trova anche il misterioso Ricky Conlan, il quale si spaccia come reverendo e fa visita ai detenuti per ...

La recensione di Detective Knight - Giorni di fuoco, film dove continua la saga con protagonista Willis nei panni del tormentato detective, qui costretto a tornare in azione per fermare una banda di S ...La trilogia cinematografica è stata l’ultima con Bruce Willis protagonista prima del suo ritiro dalle scene in seguito alla diagnosi di afasia ...