Delitto Carol Maltesi | i giudici | ' il killer si sentì usato'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non vi fu premeditazione e nemmeno le aggravanti dei motivi futili o abietti e della crudeltà. E' per questo che Davide Fontana, bancario di 44 anni, è stato condannato a 30 anni e non all'ergastolo (...

Omicidio Carol Maltesi: Fontana la massacrò perché si sentiva "usato" e "messo da parte" RaiNews

Non vi fu premeditazione e nemmeno le aggravanti dei motivi futili o abietti e della crudeltà. E' per questo che Davide Fontana, bancario di 44 anni, è stato condannato a 30 anni e non all'ergastolo ( ...di Luca Marrone Milano. Davide Fontana si è sentito usato da Carol Maltesi e, per questo, l’ha uccisa. Questa, in breve, la ragione che, l’11 gennaio 2022, avrebbe indotto ad agire il bancario 43enne.