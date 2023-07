Dele Alli shock fra droga e molestie | “a 6 anni l’amica di mia madre…” | VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023)rischia di essere uno dei rimpianti più grandi del calcio europeo. Un centrocampista totale, in grado di prendersi la titolarità del Tottenham e una maglia nella Nazionale inglese già da giovanissimo, poi un netto e inspiegabile declino. Un ‘bust’, uno dei tanti calciatori sopravvalutati che dopo qualche stagione ‘fortunata’ poi si rivelano per ciò che sono realmente. Non ha testa, non ha carattere. Se ne sono dette tante sul suo conto. La verità però non è mai venuta a galla. Fino ad oggi. La narrativa sul declino dipuò essere raccontata da una prospettiva diversa, più intima e personale, quella che lo stesso calciatore inglese ha voluto confessare su YouTube, intervistato durante “The Overlap“, programma condotto dall’ex calciatore Gary Neville. A 24ha pensato di ...

L'inferno di. Il centrocampista dell'Everton, ex Tottenham e 37 presenze con la nazionale inglese tra 2015 e 2019, ha raccontato di essere stato vittima di abusi sessuali quando aveva sei anni.La sua confessione ha destato emozione, forse rabbia e frustrazione per quel dolore che si è tramutato in violenza e problemi di dipendenze che avrebbero imposto un supporto adeguato., centrocampista dell'Everton , ha deciso di rompe il silenzio in una toccante intervista concessa a Gary Neville, nel podcast The Overlap sulla sua esistenza al limite, innescata da abusi ...Commenta per primosi racconta a cuore aperto in un'intervista rilascia al canale Youtube di Gary Neville. Il giocatore dell'Everton, rientrato dal prestito al Besiktas, ha parlato della sua infanzia, dell'...

Dele Alli: "Ho subito abusi a 6 anni, a 8 ho iniziato a spacciare. Ho deciso di farmi aiutare" La Gazzetta dello Sport

Dele Alli si racconta in intervista a Gary Neville: dai traumi infantili sino alle molestie e lo spaccio, ora è il momento di parlare, di aiutare gli altri ...CALCIO - Il calciatore inglese a 24 anni ha anche accarezzato l'idea di lasciare il calcio, come ha rivelato al canale YouTube di Gary Neville The Overlap, pres ...