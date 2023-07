Dele Alli racconta il suo momento buio | le sue parole sono commoventi

(Di giovedì 13 luglio 2023) In un’intervista rilasciata a Gary Neville il centrocampista inglesehato il suobuoio Molto spesso si tende a credere che quello del calciatore è un ruolo facile. Una vita fatta di adagi, comfort, soldi. Per carità magari, sarà anche così. Ma troppo spesso si sottovaluta la pressione mediatica, la costanza a dover dare sempre delle risposte. Soprattutto se sei un giovane e ti viene attribuito l’asterisco di futura stella. Un peso chenon è riuscito a sorreggere. L’inglese ex Spurs sembrava essere un predestinato del calcio moderno assieme al suo compagno di reparto Harry Kane. il periododel centrocampista(ANSA) – rompipalloneCosì non è stato, troppi problemi durante il corso della sua carriera hanno fatto sì che le ...

, in una commovente intervista al programma Sky "The Overlap", ha raccontato a Gary Neville i momenti bui che ha attraversato, e come mai quella che sembrava poter diventare una stella del ...Un'intervista commovente e sincera quella concessa daal canale Youtube di Gary Neville . Il calciatore classe 1996 di proprietà dell'Everton ha raccontato gli episodi di un'infanzia difficilissima e le ripercussioni sulla sua carriera negli ...Commenta per primo, dopo la parentesi al Besiktas , è tornato ad allenarsi con l'Everton che detiene il suo cartellino. Secondo il Daily Mail , il giocatore ex Tottenham è intenzionato a rimanere e proverà a ...

Dele Alli shock: "A sei anni sono stato molestato, a sette ho iniziato a fumare, a otto a spacciare" Alfredo Pedullà

Il centrocampista inglese a The Overlap ha raccontato a Gary Neville la sua storia e i momenti più complicati, non solo della sua vita da calciatore ...Rivelazioni choc per il giocatore inglese con un passato anche in Nazionale che ha raccontato dei suoi trami d'infanzia.