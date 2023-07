Dele Alli | il racconto struggente | ' Sono stato abusato a 6 anni'

(Di giovedì 13 luglio 2023) ROMA -si è confessato come non aveva mai fatto fino a questo momento e ha raccontato l'inferno che ha dovuto vivere. Il centrocampista dell'Everton, ex Tottenham e 37 presenze con la ...

Dele Alli: "Ho subito abusi a 6 anni, a 8 ho iniziato a spacciare. Ho deciso di farmi aiutare" La Gazzetta dello Sport

Il racconto è uno di quelli che fa stringere il cuore. La parabola calcistica di Dele Alli, ex centrocampista del Tottenham nell'ultima stagione al Besiktas, oscilla tra l'assurdo e l'inspiegabile. Il ...Dele Alli racconta il suo passato terribile fra droga e molestie: il calciatore inglese si confessa ai microfoni di Gary Neville ...