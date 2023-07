Dele Alli e la lotta contro i suoi demoni | tra molestie | droga e l' idea di un prematuro ritiro

L'inferno di. Il centrocampista dell'Everton, ex Tottenham e 37 presenze con la nazionale inglese tra 2015 e 2019, ha raccontato di essere stato vittima di abusi sessuali quando aveva sei anni.La sua confessione ha destato emozione, forse rabbia e frustrazione per quel dolore che si è tramutato in violenza e problemi di dipendenze che avrebbero imposto un supporto adeguato., centrocampista dell'Everton , ha deciso di rompe il silenzio in una toccante intervista concessa a Gary Neville, nel podcast The Overlap sulla sua esistenza al limite, innescata da abusi ...Commenta per primosi racconta a cuore aperto in un'intervista rilascia al canale Youtube di Gary Neville. Il giocatore dell'Everton, rientrato dal prestito al Besiktas, ha parlato della sua infanzia, dell'...

