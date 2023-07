Dele Alli | «A sei anni sono stato molestato dall’amica di mia madre | lei era un’alcolizzata»

(Di giovedì 13 luglio 2023)è piombato nel calcio inglese come futura stella della nazionale e del calcio europeo. Al Tottenham sembrava destinato a diventare la bandiera del club, poi qualcosa si è rotto. È andato all’Everton dove pare abbia trovato continuità di prestazione senza però mai ritrovare la stessa brillantezza degli Spurs. L’inglese ha raccontato durante un’intervista con Gary Neville, durante il podcast “The Overlap”, tutte le difficoltà della vita che inevitabilmente ne hanno condizionato la carriera: «La mia infanzia è qualcosa di cui non ho parlato molto, a dire il vero. A seimoledi mia, che era spesso a casa. Miaera». Iniziano presto le disavventure per ...

Commenta per primosi racconta a cuore aperto in un'intervista rilascia al canale Youtube di Gary Neville. Il giocatore dell'Everton, rientrato dal prestito al Besiktas, ha parlato della sua infanzia, dell'...Liverpool(Tottenham FC) celebrates scoring his sides third goal on the stroke of half time at Wembley Stadium. COLORSPORT/DANIEL BEARHAM PUBLICATIONxNOTxINxUK csp_tot_liv_221017_..., in una commovente intervista al programma Sky "The Overlap", ha raccontato a Gary Neville i momenti bui che ha attraversato, e come mai quella che sembrava poter diventare una stella del ...

Dele Alli shock: "A sei anni sono stato molestato, a sette ho iniziato a fumare, a otto a spacciare" Alfredo Pedullà

Il centrocampista inglese racconta i problemi degli ultimi mesi: "Non stavo bene, ho deciso di andare in una struttura che si occupa di dipendenze".Drammatica intervista di Dele Alli: il 27enne centrocampista inglese, finito in un tunnel senza fine, racconta cosa gli è successo fin da piccolo e ...