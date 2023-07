De Magistris spara sul Governo e avverte De Luca | terzo mandato? Lo bocceranno gli elettori Video

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Il progetto di Autonomia differenziata delavrà effetti e conseguenze drammatiche per le aree interne e periferiche in particolare del Sud”. Lo dice Luigi Deintervenuto ad Avellino alll’incontro “Irpinia, tra illusione e realtà”, organizzata da Unione Popolare di cui l’ex sindaco di Napoli è capo nazionale. Al suo fianco Paride Ferraro, Rossella Iacobucci, Giulia Pedoto e Luigi Caputo con Aldo D’Andrea nel ruolo di moderatore. “E’ ingannevole il termine autonomia- prosegue- Io sono un autonomista convinto. Da sindaco di Napoli ho lavorato per l’autonomia delle città. Quella di Calderoli è un’altra cosa, si dà autonomia piena ai vertici di alcune Regioni che sono luoghi più burocratici, dove si nascondono maggiori interessi opachi, e si danno maggiori ricchezze a quelle del Nord. Da meridionale sono stufo ...