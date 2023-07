De Ketelaere | addio Milan | offerta dall' Aston Villa

(Di giovedì 13 luglio 2023) La storia di Charles Dealè finita. Il giovane belga, arrivato la scorsa estate alla fine di una lunga trattativa con il Bruges e che poi ha deluso nella sua prima stagione in rossonero, è sul mercato e in Via Aldo Rossi cominciano ad arrivare i primi interessamenti. L'più concreta è quella dell'che ha messo sul piatto 25 milioni di euro, cifra ritenuta non ancora sufficiente dalche deve arrivare almeno a quota 28 per evitare una minusvalenza. C'è, però, la volontà di trattare anche perché Pioli considera Denon più funzionale al suo progetto tattico. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

L'di Massara e Maldini e un progetto ormai diverso . L'ipotesi Aston Villa e un'offerta per ... Il bilancio dell'annata di Charles Ded'altra parte è facilmente intuibile dai numeri. 40 ......della Ligue1 e della Bundesliga hanno già mostrato interesse per prendere Charles Dein prestito . Il giocatore belga non è più centrale nei piani del Milan Ore 6 - In caso didi ...3 Il Milan e Charles Depotrebbero presto dirsi. Il trequartista belga non ha convinto e per lui si aspettano offerte dal mercato da valutare per un'eventuale cessione. La cifra necessaria all'è però ...

Milan, De Ketelaere vicino all'addio Le ultime Fantacalcio ®

Tra il Milan e Charles De Ketelaere potrebbe essere già finita dopo soltanto una stagione. Perché l'attuale finestra di calciomercato spinga il talento belga verso l'addio ...Il Milan ha deciso: De Ketelaere è sul mercato. Sul centrocampista, voluto da Maldini, si è mosso l'Aston Villa con un'offerta da 25 milioni.