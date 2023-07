Darkest Minds | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilcon tutti i protagonisti che si ritrovano ancora una volta dispersi, in fuga. Ruby è costretta a cercare la Lega, che l’ha aiutata a fuggire dal suo campo, e uno dei loro capi, Cate (Mandy Moore), la convince a guidarli. Liam, che odia la visione della Lega di armare i bambini, non vuole che Ruby, che ama, partecipi a questo progetto. Così Ruby, riconoscendo che alcune cause sono più grandi dell’amore, bacia Liam, finalmente, ma nel frattempo dopo avergli cancellato tutti i ricordi di lei, lo mette in cammino. Con il cuore spezzato ma determinatasempre, Ruby diventa il leader della Lega, finalmente pronta a salvare la sua specie. Precedentemente, i ragazzi cercavano di sfuggire anche ai cacciatori di taglie e trovare ciò che cercavano da tempo, un favoloso rifugio ...