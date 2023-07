Daniele ancora contro Oriana Quando la misura è ormai colma

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 luglio 2023)si sono lasciati per la terza volta nel corso degli ultimi mesi la scorsa settimana e questa volta sembrerebbe essere quella definitiva. In risposta a una follower che l’ha accusata di aver lasciatoe di essere rimasta con lui solo per la “bella vita e i soldi”,ha risposto precisando di essere stata lasciata. “Lasciare in diretta? Mi ha lasciata lui, mi ha portata lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta?“, aggiungendo poi: “Mi piacevano i soldi? Scusa ma quali? Ricordo che sono stata sempre io ad andare a Verona a sistemare, in persona, non con messaggini che faccio vedere pubblicamente“. Una risposta che ha mandato su tutte le furie il bel Dal Moro ha così risposto, come ripreso da BlogTivvu.com. “Bastava rispondere a quel c*zzo di messaggio come ho sempre fatto io ai ...