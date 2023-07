Daniela Santanché | Dimettermi? Non vedo il motivo Mi arricchirò con le querele

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 luglio 2023) "Micon le". Così la ministra del Turismo,Santanchè, intervenendo all'assemblea generale annuale di Confagricoltura, risponde ai cronisti che la assediano. Poi a chi prospetta le sue dimissioni, risonde che "non capisco per quale: non ho ancora ricevuto un avviso di garanzia e sono assolutamente tranquilla. Mio nonno mi ha insegnato a non aver paura se non fai niente di male. Vado avanti, nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro, non partecipo ai processi mediatici e mi difendo nei tribunali".