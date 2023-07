Dall’Inghilterra | Lukaku sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter a titolo definitivo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Chelsea e l’Inter starebbero limando gli ultimi dettagli per il trasferimento adi RomeluIl Chelsea e l’Inter starebbero limando gli ultimi dettagli per il trasferimento adi Romelu. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Evening Standard, i due club sarebbero in perenne contatto per sbloccare l’affare, si lavora sui bonus. Tra i 45 chiesti dai Blues e i 30 offerti dai nerazzurri ballerebbero ancora diversi milioni, ma dovrebbero essere proprio i bonus a fare la differenza. La chiusura della trattativa sarebbe prevista in settimana.