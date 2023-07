Dall’Antitrust maxi-multa a Tim e Dazn per l’intesa sui diritti tv della Serie A

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma – L’Antitrust ha sanzionato Tim epersuitv del campionato di calcio diA 2021-2024. L’Autorità garanteconcorrenza e del mercato comunica la conclusione dell’istruttoria relativa ad alcune clausole dell’accordo fra le due società relativo alla trasmissione delle partite del campionato di calcio diA nel triennio 2021-2024. In base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione deitelevisivi per la stagione 2021-2022, l’Autorità ha sanzionato Tim per 760.776,82 euro eper 7.240.250,84 euro. L’Antitrust ricorda che, per il triennio 2021-2024, a seguitogara indetta dalla lega calcio nel 2021, il titolare deitv è ...