(Di giovedì 13 luglio 2023) Ile la compagnia che rifiuta il rimborso per “circostanze eccezionali”. Il pacchettoche, improvvisamente, aumenta di prezzo. L’overbooking senza spiegazioni né risarcimenti. Sono tanti ia cui si può andare incontro in. Imprevisti difficili daper chi,o in mano e magari già diverse ore di viaggio sulle spalle, si ritrova solo davanti al disagio e senza sapere come muoversi. ...

Fondamentale è stata la collaborazione con il Coni: Gianni Giannone ha colto alquesta ...punto di vista degli eventi, è indubbiamente da qualche anno al top. Un grazie anche a Gianni Tacchi ...Cosa serve, cosa manca, che possibilità ha Sulper Rio de Janeiro, nell'estate del 2016, Alex Schwazer era salito con tutti e due i piedi. Ma ...8 anni inflitta da World Athletics (e confermata...I passeggeri delsono stati fatti scenderemezzo e sono rimasti in aeroporto per circa quattro ore, prima di poter salire nuovamente. Nel frattempo, il personale ha controllato tutte le ...

Dal volo cancellato ai bagagli smarriti, il vademecum per affrontare i disservizi in vacanza Io Donna

Avere assistenza in caso di problemi durante le vacanze, dai bagagli ai prezzi, al volo cancellato o in ritardo con lo Sportello del Turista e ItaliaRimborso ...Non bastasse lo sciopero dei treni di questa mattina, rischio caos e disagi anche sabato 15 luglio, per via di un nuovo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo. Uno stop che rischia ...