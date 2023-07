Da quando è al governo | il sondaggio che incorona Salvini | cambia il quadro

... Meloni rivendica il diritto di andare avanti nell'attuazione del programma diche 'è ... in vista delle prossime elezioni europee,si prevede un'avanzata dei conservatori. L'aula del ...Ma non potranno farlosarebbe tardi. News correlate Le elezioni europee come le colonne d'Ercole delMeloni. Se andranno bene,... All'interno di Fratelli d'Italia continua a salire la ...Nessuno dall'opposizione protesta più,un ministro si alza per porla.... Consulta, una legge ... partendo dal Msi per passare a Fdi e giungere fino all'odierno, sarebbe... Made in Italy, ...

Vertice NATO a Vilnius, conferenza stampa del Presidente Meloni Governo

Tregua armata. Attende tre giorni Giorgia Meloni per affrontare da Vilnius, al summit della Nato, il fuori-programma più atteso. Le domande sulle tensioni scoppiate a Roma tra governo ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...