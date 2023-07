Da Che tempo che fa a Benedetta Rossi e Crozza | le novità in onda su NOVE | Real Time e Food Network nella prossima stagione

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo La7, Mediaset, Rai e Sky, arrivano i Palinsesti Discovery 2023-2024. La presentazione, cioè, dei programmi in, tra gli altri, su, DMAX e Motor Trend Italia a partire da settembre. Ultimi ma non ultimi, considerata la grande attesa in seguito all’approdo di Fabio Fazio dopo l’addio alla Rai. «La libertà di essere conranei è il valore con cui ci siamo ritrovati con la squadra di Warner Bros. Discovery», ha dichiarato il conduttore in conferenza stampa. ...

In un lungo periodo dii colpi di scena non sono mancati. " Nel 2017 " dice Laura " sembravaMarcello fosse stato ritrovato in Spagna, a Madrid. Presi immediatamente l'aereo, con il cuore ...C'è tutta la paura per un'evanescenzapare una condanna senza appello. C'è, però,per un piccolo passo indietro. Una presa di responsabilità o l'ultimo e definitivo tentativo di fuggire ...... perché gli effetti della politica monetaria si vedono nel corso del", e quindi "è giusto tenere un orientamento restrittivo per tornare a prezzinoi definiamo stabili". L' Euro / Dollaro ...

Fabio Fazio: “Non ho mai parlato di epurazione. 'Che tempo che fa' sarà uguale" L'HuffPost

''Una volta che abbiamo raggiunto un livello corretto (dei tassi d'interesse ndr) bisognerà mantenere quel livello per un po' di tempo. Non credo siamo molto lontani da dove occorrerà mantenerlo'' e… ..."Speravo che il derby col Parma fosse più in là, in autunno, ma arriverà molto presto (il 2 settembre a Parma, ndr)". Parole di Carmelo Salerno, presidente della Reggiana che, dopo aver vinto il giron ...