Da Bari la richiesta degli industriali a Fitto | anticipi almeno il 20 per cento dei 4 | 6 miliardi di euro dovuti per il fondo di sviluppo e coesione Assemblea

(Di giovedì 13 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Mi ha fatto molto piacere laformale di Confindustria Puglia al ministro, di anticipareil 20% di quanto ci devono sui 4,6deldi. Dalla relazione del presidente Fontana emerge chiaro il desiderio di non interrompere i risultati straordinari che l’economia pugliese ha avuto in questi anni. Non posso che ringraziare questo blocco sociale che qualche giorno fa ho definito ‘sistema Puglia’, che indipendentemente dal posizionamento politico, che non interessa certamente l’economia, determina una identità culturale e d’impresa pugliese, capace di ottenere risultati tra i migliori d’Italia se non addirittura i migliori d’Italia. Gli incrementi dell’occupazione ...