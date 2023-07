Da bambino ebbe un tumore | ora sostiene la ricerca oncologica pediatrica con i suoi quadri

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Caravaggio. Un colpo di pennello per sconfiggere il grigiore della malattia. L’artista caravaggino Cristian Basile mette in campo la sua arte per sostenere lacon Fondazione Umberto Veronesi. Il 36enne, che da piccolo ha avuto un cancro a una gamba, ha organizzato una raccolta fondi a favore del progetto della Fondazione “Gold for Kids” dedicato ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con la galleria “Art Luxury” di Milano, che espone le sue opere in tutto il mondo. Un modo per dire grazie alla Fondazione, nata nel 2003 su iniziativa di Umberto Veronesi e altri scienziati di fama internazionale per promuovere lascientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza. La stessa che lo ha curato quando era ...