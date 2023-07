(Di giovedì 13 luglio 2023) Leggi Anche Benevento, pseudo cure per malattie gravi: indagati due finti medici La denuncia l'arresto nel 2019 Il copione messo in atto andava avanti da. Nel marzo di quattrofa uno dei ...

Leggi Anche Benevento, pseudo cure per malattie gravi: indagati due finti medici La denuncia l'arresto nel 2019 Il copione messo in atto andava avanti da anni. Nel marzo di quattro anni fa uno dei ...con erbe e camomilla ma scoperto e denunciato è stato condannato a tre anni. Un 54enne colombiano che si spacciava per medico e proponeva una terapia di sua invenzione chiedendo grosse ...... perchè era il falso nome sotto il quale siMessina Denaro. Quanto gli resta da vivere Se ... Rappresenta circa il 10 - 20% di tutti idel colon negli adulti. Sono presenti anche metastasi.

Curava i tumori con la camomilla e altre erbe, condannato a 3 anni e 25mila euro di multa il falso medico di Brescia TGCOM

Assicurava ai malati di tumore che le sue terapie a base di camomilla e altre erbe medicinali li avrebbero guariti. E' stato condannato dal tribunale di Brescia a tre anni e a 25.500 euro di multa il ...l primo meeting delle donne con tumori ginecologici dà il via alla nuova edizione di “Manteniamoci Informate”: il racconto di sé è al centro della campagna 2023 ...