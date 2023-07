Croce Rossa Italiana | il 19 e il 20 luglio inaugurate nel Sannio le ‘Piccole Case della Salute’

All'Acropoli, fra i siti più amati e affollati, laha organizzato una distribuzione gratuita di acqua, almeno 30mila bottiglie da mezzo litro al giorno. "I visitatori li manteniamo ...... con continui sopralluoghi degli artificieri del 32° Reggimento Guastatori Fossano, in seno alla Brigata Taurinense, con l'appoggio delladi Chivasso e del Corpo Militare della Cri. ...Sabato 15 luglio prende il via la seconda grande raccolta alimentare regionale didel 2023., al via la seconda grande raccolta alimentare Sabato 15 luglio prende il via la seconda grande raccolta alimentare regionale didel 2023: più di 65 punti ...

Terremoto Turchia-Siria: il Gruppo BPER devolve 1 milione in favore della Croce Rossa Italiana Adnkronos

“Piccole Comunita` in Salute”, progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, entra nel vivo: il 19 e il 20 luglio verranno inaugurate da Croce Rossa Italiana le prime Piccole Case della Salute.Atene, 13 lug. (askanews) - Sole implacabile e temperature roventi in Grecia dove il servizio metereologico nazionale ha lanciato la prima ...