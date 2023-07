Covid | la Corte Europea respinge il ricorso contro l' obbligo vaccinale per i sanitari

(Di giovedì 13 luglio 2023) su Tg. La7.it - L' emergenzaè finita da tempo. Ma gli strascichi giudiziari continuano e non solo a livello nazionale. I tribunali continuano a occuparsi dei ricorsi dei no ...

...dei ricorsi dei no vax contro l'obbligo vaccinale imposto durante la pandemia da- 19 , prima per il personale sanitario, nell'aprile 2021, poi esteso ad altre categorie. Si esprime ladi ...Il giudice del lavoro si quindi rivolto alladi giustizia dell'Ue, dubitando della validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei vaccini contro ile sostenendo l'esistenza ...Ladi giustizia Ue ha dichiarato irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano ...funzioni e dalla retribuzione per non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione contro il- ...

La Corte ha dichiarato la domanda irricevibile, cosa che di fatto si traduce in una ratifica dell'obbligo vaccinale ...La Corte di Giustizia dell'Ue ha respinto integralmente, in quanto «irricevibile», la domanda presentata da un giudice del Lavoro di Padova, che ha chiesto se l'obbligo di vaccinazione contro il Covid ...