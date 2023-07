Covid | Corte Ue respinge ricorso contro obbligo vaccinale personale sanitario

(Di giovedì 13 luglio 2023) Vilnius, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Ladi Giustizia dell'Ue ha respinto integralmente, in quanto "irricevibile", la domanda presentata da un giudice del Lavoro di Padova, che ha chiesto se l'di vaccinazioneil-19 a carico delsia contrario al diritto dell'Ue. La vicenda nasce daldi una infermiera del servizio di Neurochirurgia dell'ospedale universitario di Padova che, avendo contratto in precedenza il virus Sars-CoV-2 ed essendo guarita, godeva di una immunità naturale e, pertanto, aveva rifiutato di vaccinarsi. L'ospedale l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione: lei ha fattod'urgenza al giudice del lavoro, chiedendo la reintegrazione in servizio, sostenendo la contrarietà ...

Covid, Corte Ue respinge ricorso contro obbligo vaccinale sanitari

