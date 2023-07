Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 15 e domenica 16 luglio

(Di giovedì 13 luglio 2023) In cerca di idee, consigli, ispirazioni suneldal 15al 16? Scoprite con Tua City Mag alcuni degli eventi da non perdere in questo fine settimana d’estate atra mostre e musei Se avete voglia di ritagliarvi un po’ di tempo15 e16per visitare una bella mostra, ecco qualche suggerimento interessante per il prossimo. Tra le mostre a, da vedere in questo, segnaliamo Ipotesi Metaverso, a Palazzo Cipolla, a via del Corso, una full immersion nelle nuove potenzialità dell’arte che stupisce il visitatore applicando il concetto ...

...non si puòa meno di guardarlo. Oggi siamo tutti pazzi per Succession e il suo sguardo sincero sul mondo. Ma prima di Logan Roy c'è stato Charles Foster Kane. Lui ci ha spiegato per primo...scegliere La scelta è sicuramente il tema centrale di Valeria 3 . Come accaduto in passato, la nostra protagonista si ritrova ai conti con la relazione che ha costruito gradualmente con ..."Serve un confronto serio e non una corsa adichiarazioni, come invece si sta vedendo", ... E quando arrivano i dati Osce che pubblica Il Sole24Ore, è più chiaro per tutti disi stia parlando: ...

Weekend in Ciociaria, cosa fare sabato 15 e domenica 16 luglio FrosinoneToday

La difesa dell’Anm. Nuovo attacco a Kiev. Il G7 blinda Zelensky. Salvatore Borsellino contro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa. Sessantasei ...Nel fine settimana del 15 e 16 luglio 2023, l' Oroscopo dell'amore vedrà in prima posizione come indiscussi fortunati del weekend i nati sotto il segno del Pesci, seguiti dal segno del Leone e dell'Ar ...