Cosa dobbiamo aspettarci dal vertice Nato di Vilnius

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il summitdiha il sapore di uno di quei vertici che rimarranno nella storia. L’Europa si trova dinanzi a un bivio. Risorgere in autonomia secondo interessi propri o rimanere all’ombra di questo o quel gigante — americano, russo o cinese che sia. Non c’è solo il supporto all’Ucraina in ballo, ma molto di più. Si tratta infatti del primo, grande appuntamento post-invasione russa con il quale i leader del cosiddetto mondo occidentale intendono ridisegnare gli equilibri mondiali, rafforzando l’asse Atlantico e rinvigorendo la natura stessa della. Scacco matto alla Russia e la Cina sempre più isolata. Non è certo una coincidenza, infatti, che il rappresentante permanente italiano presso la, Marco Peronaci, abbia recentemente affermato che gli alleati sfrutteranno il summit di...

...con le banane Ma come può essere possibile E come si è arrivati a questa scoperta Vediamo...pensare al DNA umano come alla pianta di una casa di città, mentre al DNA della banana (che ...Come Paese e come consumatori,avere paura della ricerca sulla carne coltivata in ... LAB24 Italian succession - Chene sarà dell'eredità di Berlusconi Scopri di più In quali Paesi la ...garantire che quando questa guerra finirà, ci saranno accordi credibili per la sicurezza ...accadrà dopo il vertice di Vilnius Considerando che la NATO è stata ampiamente percepita come ...

Il Sole si avvia verso il "massimo": cosa significa e cosa dobbiamo ... Ilmeteo.net

Dunque, cosa vuole essere la NATO A cosa serve oggi ... e non avere nulla a che spartire con i metodi dell’aggressore russo, dovrebbe perlomeno prendere in considerazione l’idea che armarsi e ...Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di sabato 15 luglio: ecco cosa fare per salvare il viaggio.