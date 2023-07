Cory Monteith | la causa di morte dell’attore di Glee

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’autopsia distabilì che ladifu un’intossicazione accidentale dovuta ad un mix di alcol ed eroina. Montheith aveva problemi di tossicodipendenza da tempo, e per un periodo era stato sobrio, ma fu proprio l’assunzione di eroina e alcol dopo un periodo di sobrietà ad ucciderlo. L’attore venne ritrovato privo di vita il 13 luglio del 2013 in una stanza del Fairmont Pacific Rim di Vancouver in Canada. “Alcool ed eroina sono entrambi depressori del sistema nervoso centrale e respiratorio.” – scrisse la coroner Claire Thompson nel suo report – “In combinazione, possonore sedazione e. L’eroina è classificata come un oppioide, e quando viene utilizzata costantemente, nel corso del tempo, si sviluppa una tolleranza ai ...

In questo periodo dell'anno i fan di Glee sentono una nostalgia profondamente dolceamara. 10 anni fa,veniva ritrovato in una camera d'albergo in Canada dopo aver perso la sua battaglia contro la dipendenza. Ad un decennio dalla sua scomparsa il cast della serie lo ha ricordato. Lea ...Sono passati già 10 anni da quando, in una calda giornata estiva di luglio, arrivava come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte di. L'attore della serie musicale Glee è scomparso il 13 luglio 2013 all'età di 31 anni a causa - come avrebbero poi rivelato i risultati dell'autopsia - di un'overdose dovuta a un mix di ...ha perso la vita il 13 luglio 2013 all'età di soli 31 anni, a causa di un'overdose, e Lea Michele ha voluto ricordarlo a 10 anni dalla morte. La star di Glee, che era fidanzata con il ...

Cory Monteith moriva 10 anni fa, il ricordo di Lea Michele: Mi manchi, hai portato luce Fanpage.it

L'attore, morto nel 2013 a causa di una overdose, è stato ricordato (come ogni anno) dai colleghi con il quale per anni ha lavorato.Esattamente 10 anni fa veniva a mancare Cory Monteith, morto a 31 anni per overdose: la collega e fidanzata di allora ricorda la loro storia.