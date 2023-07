Corte Ue respinge ricorso dall’Italia contro l’obbligo vaccinale del personale sanitario | “Irricevibile”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Una domanda ““. È stata bollata così dalladi Giustizia dell’Ue la richiesta presentata da un giudice del Lavoro di Padova, che ha chiesto sedi vaccinazioneil Covid-19 a carico delsia contrario al diritto dell’Ue. Una domanda che è stata respinta integralmente, in quanto “”. La vicenda nasce daldi una infermiera del servizio di Neurochirurgia dell’ospedale universitario di Padova che, avendo contratto in precedenza il virus Sars-CoV-2 ed essendo guarita, godeva di una immunità naturale e, pertanto, aveva rifiutato di vaccinarsi. L’ospedale l’aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione: lei ha fattod’urgenza al giudice del lavoro, chiedendo la ...

