Corte di Cassazione | condizioni di validità della pratica anatocistica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 luglio 2023) di Valentino Vecchi* Ladi, con ordinanza n.18664 del 03.07.2023, ha confermato il principio, già espresso con precedente provvedimento n.4321/2022, secondo il quale l’indicazione in un contratto di conto corrente di un valore del TAE creditore identico al TAN (creditore) rende invalida la clausola. Difatti, secondo i giudici di legittimità, “l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausolariferita agli interessi attivi ? giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ? e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. ...