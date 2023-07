Corriere dello Sport – c’è un club che lo vuole ancora”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-13 20:45:03 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: Potrebbe chiudersi dopo appena un anno l’avventura di Edinson Cavani con la maglia del Valencia. L’attaccante uruguaiano era arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Manchester United. Boca Juniors, ritorno di fiamma per Cavani Secondo il portale argentino Tycs, il Boca Juniors sarebbe tornato con decisione sull’attaccante ex Napoli. Illo aveva seguito già un anno fa, ma era prevalsa la voglia di rimanere in Europa. Dopo una stagione difficile in Liga, i tempi sembrano finalmente maturi. Il fratello del Matador avrebbe infatti già incontrato la dirigenza delargentino per arrivare ad un accordo. Il Boca, sempre più fiducioso per il buon esito della trattativa, spera di poter chiudere in fretta il colpo. © ...