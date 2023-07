Controlli Trastevere-Trionfale Due arresti e otto denunce

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023) I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno effettuato un servizio di controllo del territorio volto al contrasto di ogni forma di illegalità e anche alle irregolarità in materia della circolazione stradale, nei quartieri difino a Monte Mario. Il risultato delle attività è di due persone in manette,denunciate in stato di libertà, 135 veicoli e 195 persone controllate e tre patenti ritirate. Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma, hanno sorpreso tre automobilisti con il tasso alcolemico oltre il limite consentito, per loro è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Un 25enne invece, è stato denunciato poiché è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. I Carabinieri della Compagnia di Roma ...