Contro un albero con la mini-moto da cross | bimbo di 9 anni grave al Papa Giovanni

(Di giovedì 13 luglio 2023) Undi 9è ricoverato in gravi condizioni all’ospedaleGiovdi Bergamo, dopo un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 13 luglio, poco prima delle 11, a Chignolo Po (in provincia di Pavia). Il bambino era in sella a unadae dal cortile di casa si è spinto fin nel campo adiacente, rimanendo sempre in area privata e senza percorrere né strade né aree pubbliche. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Stradella. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che il piccolociclista si sia schiantatoun. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Dalla centrale operativa dell’Areu, oltre all’auto medica e all’ambulanza, è stato ...

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII ...CHIGNOLO PO. Un bimbo di 9 anni in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nel cortile di casa. Il bimbo stava girando per il cortile con una piccola moto quando ha perso il controllo del mezzo e ...