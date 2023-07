Contratto | Naddeo Aran | “Ai Dsga 180 euro di aumento contro i 124 dei docenti Chi protesta diventi rappresentativo per sedersi al tavolo”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Apprendo da agenzie di stampa che un’organizzazione sindacale non rappresentativa chiede un confronto cone gli altri sindacati sulla questione dei(direttori dei servizi generali e amministrativi)": così Antonio, presidente, in una nota stampa, all’avvio della seconda giornata di trattativa no stop con i sindacati. L'articolo .