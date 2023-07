Contrada Cancelleria | strade riparate e pulite dai cittadini | il Pd ‘bacchetta’ Mastella

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento. “Ci sembra doveroso ringraziare idiche da soli hanno riparato e ripulito ledella zona. Non potevano fare altrimenti considerato che nell’attesa di Godot erano ormai trascorsi un paio di anni. È giusto così? No, non lo è. Un residente paga le tasse e in cambio dovrebbe ricevere dei servizi. Ma tant’è. Sulla manutenzione della rete viaria cittadina – come pure sulla pulizia del verde, e a dirlo ora sono anche esponenti di maggioranza – l’amministrazioneviaggia a passo lento. Almeno il tempo delle scuse, però, sta per finire: dal giorno dopo l’approvazione del bilancio (in Consiglio il 18 luglio) se non ci saranno fondi per ...