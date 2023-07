Conferma il suo stile bon ton

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le braccia toniche sono il suo asso nella manica quando arriva l’estate. Letizia di Spagna ama esibirle attraverso abiti smanicati che mettono in risalto il suo corpo snello ben allenato. Per la 41esima edizione della cerimonia di consegna di borse di studio post laurea della Fondazione La Caixa, l’ex giornalista ha puntato su un abito a pois grigio e bianco dallo spirito Fifties. Si tratta di un “riciclo”. Lo aveva già indossato l’anno scorso, a giugno, per il vertice Nato tenutosi a Madrid, in particolare nell’incontro con la first lady americana, Jill Biden. (Photo by Paolo Blocco/WireImage) Lunedì scorso aveva presenziato alla Fundación Microfinanzas BBVA con una blusa etnica del marchio ucraino Etnodim sostenendo ancora una volta con i suoi look anche le sue posizioni politiche. Un po’ come faceva la regina Elisabetta con le sue spille. ...