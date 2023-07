Conferenza stampa Kean | «Tournée americana? Con il Barcellona per iniziare bene»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023), l’attaccante della Juventus parla prima delladei bianconeri: le dichiatazioni Moise, attaccante della Juventus, ha parlato così inprima delladei bianconeri.CONTRO IL– «Sarà una buona partenza per noi, per me anche. Sarà un buon test da cominciare, speriamo di fare. Per la Juve è importante». TOUR NEGLI USA – «Siamo una grande squadra e la Juventus deve essere tra questi team». MANCHESTER CITY – «Sono una grande squadra, proviamo ad essere al loro livello. Lavoriamo duramente per questo». GIOCARE ...