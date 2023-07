Confalone Novartis | ‘dare ruolo attivo a pazienti | ascoltiamoli di più’

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – "Il rapporto con le associazioniè uno dei pilastri fondamentali della strategia di un'azienda farmaceutica oggi. Non c'è innovazione senza che questa innovazione diventi accessibile per loro. Ed è fondamentale ilche hanno nell'aiutarci a rendere possibile che il sistema si adegui e sia in grado di arrivare a dare accesso ai nuovi farmaci e all'innovazione. Oggi noi stiamo imparando ad ascoltarli di più e la loro richiesta è quella di non essere più soggetti passivi, ma di essere soggetti attivi nella ricerca di soluzioni, sin dalla fase di definizione dei protocolli degli studi clinici, che devono rispondere anche a domande che provengono dalla stessa esperienza del primo utilizzatore dei farmaci, fino poi alla definizione dei servizi a supporto del paziente, della famiglia e dei caregiver nella fase di somministrazione e ...