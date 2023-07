“Concorso svolto in condizioni impeccabili” | la verità degli organizzatori Foto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Parlare di caos e scarsa organizzazione, non solo è ingeneroso, ma a tratti sembra anche pretestuoso”. E’ la premessa del dottor Giancarlo Pirrello, responsabile dell’organizzazione logistica delunico regionale indetto dall’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza per la selezione di 24 OSS a fronte di quasi 7000 partecipanti, tenuto presso il Palazzetto dello Sport di Avellino. Alla conclusione della tre giorni della prova scritta presso la struttura avellinese, il responsabile ci porta all’interno dei luoghi per far vedere l’altro rovescio della medaglia, rispetto a quanto lamentato da un numero nutrito di partecipanti, (LEGGI QUI) in particolare durante il primo giorno del. Ed in effetti come in ogni situazione della vita di tutti i giorni, il rovescio della medaglia racconta tutta un’altra ...