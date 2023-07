Con Barbara D’Urso spariscono anche i suoi opinionisti”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo il divorzio, per nulla consensuale, trae Mediaset, in tanti si chiedono che fine faranno i. Myrta Merlino, che sostituirà la conduttrice napoletana a “Pomeriggio Cinque”, ha fatto sapere che si occuperà di “cronaca popolare” seguendo la nuova linea editoriale decisa da Pier Silvio Berlusconi che ha messo al bando il trash. A farne le spese, oltre a Barbarella, sarannoi personaggi che in questi anni hanno popolato i salotti dursiani in qualità di. “Non solo fuori, si cambia. Fuorii cosiddetti ‘dursiani’ – anticipa Giuseppe Candela su “Dagospia” – A Cologno Monzese filtra che si cambierà passosul fronte ...

Un principio che non varrà per tutti,eccezioni per nomi considerati più trasversali". Non tutti, quindi, rimarranno a casa. Nel frattempo, sempre Dagospia smentisced'Urso a Sanremo 2024 ......le stelle ha scritto: L'accusa della giurata del talent show alla regina di Canale 5: 'Spietatezza in questi anni di televisione' Selvaggia Lucarelli è tornata a dire la sua sul fatto che...tweet suidurso ai funerali di silvio berlusconi 22 1. IL DAGO - FLASH DEL 16 GIUGNO 2023 - ABBIAMO ... VA BENE PER I FUNERALI E PER LE FESTE - LA CONDUTTRICE ERA STATA INQUADRATALE MANI ...

Barbara d’Urso trova subito una nuova casa Trattativa con Cairo per La7 Il Tempo

Barbara D'Urso non prenderà parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo nonostante le voci degli ultimi giorni.Amadeus esclude la possibilità di avere Barbara D'Urso al prossimo Festival di Sanremo. Ecco l'indiscrezione lanciata da Dagospia. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, ovvero dopo che Barbara DUrso ...