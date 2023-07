Comunicato Juventus | “Avviate le procedure per uscire dalla Superlega”

'Facendo seguito alstampa del 6 giugno 2023 - si legge in una nuova nota - con cuiaveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club ...La storia d'amore tra Leonardo Bonucci e lasembra essere arrivato alle battute conclusive. Giuntoli e Manna hanno infattial difensore, ancora in vacanza in Toscana, la decisione ...Il nuovo duo alla guida dell'area tecnica dellahala decisione direttamente al calciatore, in ferie con la famiglia in Toscana: Bonucci non prenderà parte alla tournée ...

La Juventus esce dalla Superlega: il comunicato ufficiale Corriere dello Sport

ZIELINSKI – Continua il pressing dell’Al-Ahli su Piotr Zielinski. La novità di giornata, segnala Gianluca Di Marzio, è che il giocatore ha dato la sua apertura ad una possibile cessione in Arabia ...La conferma dallo stesso club bianconero. Divergenze sull'applicazione degli accordi, la motivazione contenuta in una nota della società, che attende il via libera delle altre società fondatrici ...