Como | UFFICIALE | colpo Cassandro dal Lecce

Commenta per primo Tommaso Cassandro torna in Serie B, al. Il terzino destro classe 2000 è un nuovo giocatore dei lariani che lo hanno prelevato a titolo definitivo dal Lecce .Senza dimenticare l'accesa sfida del Lago trae Lecco che andrà in scena già alla terza ... Nicola Legrottaglie ricoprirà il ruolo di Head of Performance , come annunciato nel comunicato......a, vedrà presto una nuova area accessibile a tutti i cittadini in Piazzale Fausto Pirandello. Un successo che vede la firma dei tifosi rosanero che, giocando al BKTpremia " il concorso...

UFFICIALE: Como, fatta per Adrian Semper. Per il portiere contratto quadriennale TUTTO mercato WEB

Dalle ambizioni dei doriani fino al ritorno del Lecco dopo 50 anni di assenza. Ma anche Parma, Palermo, Bari, Spezia e tante altre squadre che si presentano al via con la volontà di essere protagonist ...Como 1907 ha reso noto l'acquisto dell'attaccante Marlon Mustapha. Il ventiduenne austriaco ha giocato nelle giovanili di Nußdorfer,.