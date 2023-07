... in Massachusetts ('serve revisione dei trattati perl'Ue') può essere la molla per fare ...anni abbiamo constatato che la debolezza dell'Europa risiede nella difficoltà di presentarsiun ...Anche se appare verosimile ipotizzaresull'esito finale abbia inciso anche il fatto che, negli ... Anche per questo il governo Meloni aveva annunciato già lo scorso anno la volontà diil ...E che la nostra giustizia sportiva sia da, lo dicono tutti, dai tifosi (soprattutto ... Purtroppo, dopo i successi iniziali, le lobby politiche e non, si riorganizzarono,un esercito in ...

Come riformare la scuola per evitare che il divario nord sud Italia diventi quello tra noi e l'Europa Il Foglio

La triste fotografia che esce dal test Invalsi mostra che la scuola non può più essere un ammortizzatore sociale dove merito, concorrenza, autonomia, progettualità, investimenti siano parole tabù. Occ ...La famosa “specificità dello sport” potrebbe finire in autunno: norme e regole del giusto processo vengono spesso disattese ...