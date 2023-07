Come riconoscere il colpo di calore nei cani e nei gatti e cosa fare

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 13 luglio 2023) Con l’arrivo delle calde giornate estive, è fondamentale prestare particolare attenzione alla salute dei nostri amici a quattro zampe. Ie i, infatti, possono soffrire di colpi di, una condizione potenzialmente letale causata dall’eccessiva esposizione a temperature elevate. La scarsa capacità didi eliminare e regolare ilcorporeo, dovuta al fatto che hanno poche ghiandole sudoripare, è il motivo per cui sono a rischio di subire colpi di. “La temperatura corporea sale molto e gli animali non sono in grado di regolarla. I mecsmi per abbassarlo e perdere ilin eccesso non sono sufficienti e si può innescare un cedimento generalizzato di tutti gli organi del corpo fino a provocare ...