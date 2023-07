Come proteggersi dal caldo | da ministero Salute 10 regole per estate in sicurezza

Caldo record, cosa fare perCon il caldo torrido è bene adottare contromisure adatte ... con fenomeni che localmente potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine e -...Per invitare le persone adal caldo il Ministero della Salute ha lanciato la campagna '... soprattutto delle persone vulnerabilianziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza, ......coppia ha recentemente imparato che le porte per cani non sono proprio il massimo per... Nel video, si vedono i funzionari avvolgere uno strumento noto"cattura maiali" attorno al collo ...

Temporali estivi e pericolo fulmini: come proteggersi al mare e in ... Tag24

Così il presidente statunitense durante la conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino. "Il summit di Vilnius marca l'inizio di una nuova relazione con l'Ucraina. L'Ucraina è vicina alla Nat ...- Concordo con quanto dice il ministro Luca Ciriani: “Siamo garantisti nei confronti di tutti, anche nei confronti dei nostri colleghi, vale per Santanchè e Delmastro come per i cittadini: sono sicura ...