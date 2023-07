Come pecore in mezzo ai lupi | la recensione del film d’esordio di Lyda Patitucci

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilinai, 2023. Regia:.Cast: Isabella Ragonese, Andrea Arcangeli, Tommaso Ragno. Genere: Noir. Durata: 100 minuti.Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima. Trama: Vera è un’agente sotto copertura della Polizia. Viene incaricata di infiltrarsi in una banda internazionale di rapinatori, e scopre che uno di loro è suo fratello minore Bruno, con cui ha rotto i rapporti da tempo. Una patina nera ricopre velocemente i capelli di Vera, interpretata da Isabella Ragonese. Il suo personaggio sta colorando i capelli di un nero corvino, per entrare meglio nel ruolo che assume, quello di autista di un gruppo di trafficanti balcanici. In realtà Vera è un agente sotto copertura. Ma in quella patina nera c’è un ...

