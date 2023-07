Come pecore in mezzo ai lupi 2023 | la vita non è solo quella che ti scegli

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il 13 luglioarriva nelle sale il film di Lyda Patitucci con una Isabella Ragonese nei panni di un polizotto in borghese temerario ma in difficoltà. Una produzione che porta il nome di Matteo Rovere e a cui segue Groenlandia e Rai Cinema, un film che promette di non passare inosservato. Source

I due interpreti sono i protagonisti di 'in mezzo ai lupi' di Lyda Patitucci, da oggi al ...Esce al cinema oggi 13 luglio "in Mezzo ai Lupi" opera prima di Lyda Patitucci. Tra gli attori protagonisti, insieme a Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli, figura Carolina Michelangeli. La giovanissima attrice ternana ...

Atmosfere cupe e scene d’azione che si mescolano a passaggi emotivi dalle tinte forti, Come pecore in mezzo ai lupi è il crime che vede protagonista una inedita Isabella Ragonese al fianco di un inten ...Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli sono i protagonisti di 'Come pecore in mezzo ai lupi' di Lyda Patitucci, da oggi al cinema ...