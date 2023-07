Come l’Intelligenza Artificiale crea disinformazione

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il rapido sviluppo di tecnologie sempre più potenti sta letteralmente mutando non solo i nostri stili di vita, ma anche il modo in cui recepiamo e produciamo informazione. Oggigiorno, dietro a video, fotografie, audio e testi, non è sempre presente la mano dell’uomo; sempre più spesso, infatti, i prodotti digitali che circolano sul web, ma non solo, sono realizzati attraverso sofisticati software di IA, capaci di rielaborare immense moli di dati e dire dal nulla mondi alternativi molto realistici. Confrontando una fotografia scattata con una fotocamera digitale e una prodotta da una IA, un non addetto ai lavori potrebbe non essere in grado di trovare delle differenze; l’aspetto stupefacente è che non solo le immagini statiche, ma anche quelle in movimento, ossia i filmati, realizzati attraverso...