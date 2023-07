Come abbinare un profumo Chanel a un abito e o a un' occasione speciale

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Basta entrare in uno shopping hub di lusso ovunque nel mondo per trovare una campagna dei profumi. In questo periodo, è probabile che si tratti di un cartellone patinato con il volto di Timothée Chalamet, l’ultimo di una lunga serie di personaggi di primo piano a prestare la propria immagine a Bleu de, la fragranza principale per l’uomo della casa francese.ha conquistato star del livello di Chalamet per un motivo preciso: nel corso del tempo la casa di moda creata da Coco si è affermata in maniera imponente nel mercato delle fragranze. Un viaggio iniziato un secolo fa, quando Cocoincaricò Ernest Beaux di sviluppare**No. 5**. Negli anni a seguire, ilpiù famoso diè diventato un’icona, amata da leggende del calibro di ...