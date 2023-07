Colera | un falso allarme il caso sospetto in Sardegna

E il problema non è solo il silenzio, ma la mancanza di memoria, o ilricordo di ciò che è ... C'è un alto rischio di epidemie di malattie gastrointestinali eper via dei molti pesci, ...Per l'Ucraina, però, si tratta di une di una provocazione. Secondo lo Stato maggiore delle ...lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino ha messo in guardia da una possibile epidemia di...... ha reso noto che i russi e le loro famiglie ricevono segretamente vaccinazioni contro il. ... Gli ucraini hanno smentito: 'è, i russi hanno messo ordigni per darci la colpà.

Colera, caso sospetto in Sardegna: un falso allarme TGCOM

Non è un caso di colera quello isolato in Sardegna su un paziente di 71 anni di Arbus. Lo hanno accertato gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità chiamati a dare un responso certo dopo i primi a ...Non è colera l’infezione diagnosticata in Sardegna a un uomo di 71 anni: è quanto si legge in una nota diffusa dall’Iss.