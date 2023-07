Claudia Gervasi | in anteprima il video di ‘Note che danzano’

Leggi su funweek

(Di giovedì 13 luglio 2023) Da venerdì 14 luglio 2023 sarà in rotazione radiofonica Note che danzano, il nuovo singolo di, prodotto da Joseba Publishing. Note che danzano è un brano che racconta di un amore ideale. Quello gentile, semplice e sincero che aiuta a riscoprire la facilità della vita, di superare ogni problema grazie all’energia di quell’amore. Quella semplicità di amare, che si rispecchia come un insegnamento in ogni sfida della vita, ricordandoci che siamo esseri umani governati dalle emozioni e che, a volte, pensiamo troppo e ci fermiamo. In realtà, la vita è energia e scoperta e non dovremmo fermarci mai!La canzone è stata scritta dalla cantautrice e da Filippo Pianosi, arrangiata da Davide de Blasio con la direzione artistica di Gianni Testa e la direzione musicale del Maestro Enzo Campagnoli. Spiega...