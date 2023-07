Clan Partenio | il Procuratore Airoma | “Ora è importante l’atteggiamento da assumere contro queste associazioni” VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre secoli di carcere. È il sunto arrivato nei giorni scorsi dalle condanne relative al Nuovo. Dopo qualche giorno, ilcapo della Procura di Avellino, Domenicoha tracciato un lungo bilancio. Chiaro il messaggio: “Non è vero che se non ci sono morti ammazzati, possiamo vivere tranquilli tenendo sottogamba la criminalità organizzata. Sbagliato. Serve un distacco darealtà in maniera netta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Così si legge nella nota del capogruppo di App Francesco Iandolo, sulla sentenza del. 'Oggi anche il Tribunale ha messo nero su bianco quello che 'tutti sapevano' ma di cui pochi ...Avellino . 'Il tribunale ha emesso, nel primo grado di giudizio del processo al Nuovo, una sentenza di condanna per oltre 300 anni di reclusione riconoscendo la matrice mafiosa e la responsabilità in capo a tutti gli imputati. È mafia. Undi camorra si è mosso all'...Quasi trecento anni di carcere e nessuna assoluzione per i 21 imputati nel processo di primo grado al cosiddetto Nuovo, sodalizio operante ad Avellino e hinterland sgominato il 14 ottobre del 2019 nell'operazione denominata "2.0". La sentenza, emessa dopo cinque ore di Camera di consiglio dal ...

Clan Partenio, 21 condanne, inflitti 300 anni di carcere Agenzia ANSA

"Oggi anche il Tribunale ha messo nero su bianco quello che 'tutti sapevano' ma di cui pochi parlavano - è la nota che arriva da Francesco Iandolo di Avellino prende parte - Ricordiamo i morti, gli sp ...Le condanne per tre secoli, emesse dal Tribunale di Avellino al nuovo Clan Partenio, suscitano reazioni. Domani, da quanto si apprende, il Procuratore della Repubblica, Airoma, rilascerà delle dichiar ...